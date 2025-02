Commemorazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme desidera comunicare che, in occasione del Giorno del Ricordo dedicato alla memoria dei Martiri delle Foibe, parteciperà attivamente alla cerimonia di commemorazione dei tragici eventi storici che hanno segnato la vita di molti italiani.

Lunedì 10 febbraio, alle ore 10, si terrà una solenne cerimonia in via “Martiri delle Foibe”, durante la quale verrà deposta una corona d’alloro come simbolo di rispetto e omaggio verso coloro che hanno sacrificato la propria vita in quegli anni di dolore. Seguirà un momento di raccoglimento, offrendo a tutti i presenti l’opportunità di riflettere sul valore della memoria storica.

Il Giorno del Ricordo rappresenta un’occasione annuale per non dimenticare i numerosi innocenti che hanno perso la vita e per promuovere una crescita culturale e civica. La conoscenza di queste pagine della storia italiana è essenziale per preservare e trasmettere il nostro patrimonio storico, culturale e sociale, affinché le future generazioni possano continuare a valorizzare la nostra memoria collettiva.