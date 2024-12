Donata la maschera di “Vacantiandu” al presidente del Tribunale di Lamezia Terme Giovanni Garofalo e al Procuratore Salvatore Curcio

La maschera simbolo della rassegna teatrale “Vacantiandu” arriva in Tribunale e alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. L’Associazione culturale “I Vacantusi”, presieduta da Nico Morelli, ha infatti donato l’originale e prestigiosa maschera in ceramica al Presidente del Tribunale Giovanni Garofalo e al Procuratore della Repubblica Salvatore Curcio.

Un segno di riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dagli uffici giudiziari lametini e anche come augurio per la recente nomina di Salvatore Curcio a Procuratore capo della Repubblica di Catanzaro.

A consegnare la maschera di questa edizione 2024/2025, realizzata a mano dal maestro Alessandro Cavaliere, il direttore artistico della rassegna Nico Morelli che, per l’occasione ha illustrato le attività portate avanti dall’associazione, non solo nell’ambito culturale ma anche sociale, come il sostegno alla famiglia di Anàs, il bambino annegato in uno dei tanti viaggi della speranza e il cui corpo è stato rinvenuto lungo le coste lametine, o anche il laboratorio teatrale gratuito per gli studenti lametini realizzato da Alice De Andrè a cui hanno preso parte anche i ragazzi autistici che frequentano il centro riabilitativo della comunità Progetto Sud di don Giacomo Panizza.

L’associazione “I Vacantusi” da decenni ormai porta avanti numerose attività culturali, sociali e teatrali sia a Lamezia Terme che in altre province calabresi, diventando punto di riferimento nel panorama regionale.

Da parte loro, sia il Presidente Garofalo c il Procuratore Curcio hanno manifestato apprezzamento e gratitudine per la preziosa attività che in questi anni l’associazione ha svolto e svolge sul territorio, portando avanti i valori della cultura, del teatro e della solidarietà, anche queste “armi” importanti per la “lotta” alla criminalità.