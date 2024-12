Catanzaro: acqua, prosecuzione lavori Sorical. Chiusura serbatoio Fondachello

Sorical ha appena comunicato che i lavori programmati per oggi sono ancora in corso per sopraggiunte perdite.

Pertanto, l’Ufficio tecnico comunale, oltre alle zone già presenti nel precedente comunicato, al fine di limitare i disagi e consentire la normalizzazione nel più breve tempo possibile, è dovuto intervenire con la chiusura del Serbatoio Fondachello a servizio di Fondachello, viale dei Bizantini, Samà, via Lilio, via della Stazione, via Lucrezia della Valle, via Conti Falluc.

La riapertura è prevista per domani 31 dicembre alle ore 7.