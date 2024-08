Istruzione, l’assessore Spinelli scrive ai dirigenti delle scuole lametine: “Studiare gli autori del territorio calabrese e cittadino”

L’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Lamezia Terme, in accordo al protocollo Regione Calabria – Ufficio Scolastico Regionale sulla valorizzazione letteraria del Nostro Sud, promuove lo studio degli autori lametini e calabresi, al fine di favorirne la conoscenza, nella consapevolezza più condivisa che l’educazione alla lettura e la passione per i libri aiutino i giovani a scoprire le proprie radici e a maturare spirito critico, capacità di analisi e indipendenza culturale: un patrimonio cui attingere e da far conoscere ai nostri studenti nella convinzione che la letteratura meridiana è, da sempre, la forma attraverso cui ogni popolo rafforza il processo di edificazione della propria identità.

In tale prospettiva, l’Assessore Annalisa Spinelli ha trasmesso ai Dirigenti degli Istituti scolastici lametini, di ogni ordine e grado, una comunicazione, in cui scrive:

“Egregi Dirigenti,

è obiettivo di questo Assessorato promuovere la cultura calabrese e lametina, riconoscendo l’importanza di valorizzare i nostri scrittori locali e favorire la riscoperta delle tradizioni.

Lo scopo è alimentare, nelle nuove generazioni, l’amore per la nostra Città, stimolando la crescita del senso di appartenenza alla comunità, che passa anche attraverso la conoscenza degli elementi identitari del nostro territorio.

Vi invito, pertanto, a volere condividere questa attività di sensibilizzazione alla “lametinità” e “calabresità” dei nostri giovani, inserendo nel Piano Formativo degli studenti lo studio degli scrittori lametini Dario Galli, Franco Costabile, Pietro Ardito, Francesco Fiorentino, Felice Mastroianni, Pina Maione Mauro, dentro la cornice più vasta della lettura e della letteratura calabrese, svolgendo attività di laboratorio dedicate alle tradizioni locali e partecipando a eventuali iniziative/eventi pubblici da realizzare su queste tematiche.

Tali attività, da svolgersi in orario curriculare e/o extracurriculare, potranno essere realizzate di concerto con le numerose Associazioni culturali presenti nel territorio, con le quali questo Assessorato ha avviato rapporti di condivisione e collaborazione, e con cui costruire ponti intergenerazionali che possono davvero promuovere condivisione dei saperi e contaminazione di linguaggi.

Nell’augurare un proficuo lavoro di inizio anno scolastico, porgo i miei più distinti saluti”.