Fitto commissario UE, Mangialavori: “Scelta migliore possibile”

“La scelta del governo italiano di designare Raffaele Fitto come commissario UE è senza ombra di dubbio la migliore che si potesse fare”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: “In questi anni in cui ho potuto lavorare a stretto contatto con il ministro Fitto ho avuto conferma delle sue spiccate capacità politiche e doti umane, che gli consentiranno di svolgere al meglio un incarico prestigioso e gravoso al contempo; una postazione dalla quale saprà tutelare gli interessi dell’Italia in Europa in questo frangente in cui ci attendono sfide cruciali. A Raffaele Fitto i più sinceri auguri di buon lavoro”, conclude Mangialavori.