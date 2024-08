Sapore di mare, dal 9 al 14 agosto la seconda edizione a Catanzaro

Sei giorni di degustazioni di prodotti del mare, musica dal vivo, talk e tanto divertimento nell’area del Porto di Catanzaro. È la seconda edizione di Sapore di mare, la kermesse ideata da Antonio Ursino, che si terrà dal 9 al 14 agosto e che è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza all’hotel Perla del Porto.

Introdotta dallo stesso Ursino che ne ha illustrato tutte le novità e il programma, la seconda edizione di Sapore di mare ha prima di tutto riformulato le modalità dell’offerta enogastronomica: se lo scorso anno era possibile partecipare alle singole sagre organizzate nelle cinque serate, per questa edizione si è pensato di differenziare l’offerta con più pietanze disponibili ogni sera negli appositi stand, per permettere ad ognuno di scegliere in base ai propri gusti. Ci sarà frittura di paranza e cuoppo con merluzzo, alici, calamari, gambero rosso e triglia; il panino del mare con tonno e pesce spada alla griglia; la paella di mare e risotto ai frutti di mare; arrosticini di pesce; morzeddhu di baccalà; pizza alla marinara, alle alici e ai frutti di mare; rosticceria di mare con cotolette di alici e polpette di melanzana con baccalà; primi piatti ai frutti di mare.

Un’altra importante novità di quest’anno è la collaborazione con l’Università degli Studi Magna Graecia: è toccato al professore Antonio Procopio presentare i convegni che si terranno nel corso della sei giorni di Sapore di mare. Nell’apposita area allestita per i “talk”, si alterneranno i docenti universitari coinvolti nel progetto, incluso il rettore Giovanni Cuda, che spiegheranno le qualità di prodotti e pietanze tipici della nostra regione: dalla dieta mediterranea alla nutraceutica, al bergamotto, passando per il morzeddhu nella sua declinazione al baccalà, e poi ancora il pomodoro, gli olii, la birra.

Ritorneranno poi i momenti con la musica dal vivo: il programma si aprirà con la pizzica salentina dei Calanti (9 agosto), quindi ci sarà lo swing di Paolo Belli (10 agosto), l’energia contagiosa del pianoforte di Matthew Lee (11 agosto), una serata interamente dedicata agli anni ’90 “Rewind” (12 agosto), e poi ancora Celebrity Stars, un gruppo di cantanti che divertiranno con cover di artiste internazionali tra le più note in assoluto (13 agosto), la sempreverde musica dei Gipsy Kings by Pablo Reyes per chiudere la manifestazione (14 agosto).

«Va consolidata la nostra consapevolezza di essere una città di mare – ha affermato nel suo intervento il sindaco Nicola Fiorita -, e in questo un ruolo importante lo gioca il Porto: già è un risultato averlo tenuto aperto in questa fase, nonostante le difficoltà, ma il nuovo Porto sarà quella infrastruttura che Catanzaro aspetta da tempo».

«Le potenzialità sono enormi ed evidenti – ha proseguito l’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro, Antonio Borelli –, ma il rischio è che rimangano monche. C’è la necessità di creare una narrazione che vada oltre i singoli eventi, in una progettualità più ampia».

Tornando a Sapore di mare, un’ulteriore novità è all’interno del villaggio nell’area del Porto dove sarà allestito uno spazio benessere, dove poter usufruire delle attrezzature presenti per fare attività fisica all’aperto.

«La seconda edizione di Sapore di mare – ha concluso Ursino – è realizzata con il supporto della Presidenza del Consiglio regionale nella persona del presidente Filippo Mancuso che ringraziamo, dal Flag Ionio 2, per cui ringraziamo l’assessore regionale al ramo Gianluca Gallo – ha tenuto ad affermare -, oltre che dall’Unione europea, dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dalla Regione Calabria, dal Comune di Catanzaro, l’Umg, dalle associazioni Carpe diem e Il Cilindro, e dalla Proloco di Catanzaro».