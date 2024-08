“La Notte Azzurra”, cala il sipario sulla tre giorni a Montauro per valorizzare il pescato dello jonio

E’ calato il sipario sulla quarta edizione de “La Notte Azzurra” di Montauro. Per tre giorni, dal 2 al 4 agosto, il lungomare del centro turistico del catanzarese è stato un pullulare di gente che, invogliata dalla presenza di stand ed eventi ha vissuto tre notti di buona cucina a base di pesce, moda, concerti e concorsi canori. C’è stato anche spazio per una maratona alle prime luci dell’alba per ammirare il sorgere del sole dalle alture sopra Montauro.

L’evento, nelle intenzioni degli organizzatori, è nato per valorizzare il pescato dello jonio e tutti quei prodotti marcatamente calabresi. E visto il successo delle prime edizioni da quest’anno la “Notte Azzurra” si è fatta in “tre”.

Ha aperto i battenti “Moda sotto le stelle” a cura di Unicram Calabria. Nella seconda giornata grande successo per il concerto di Union Pooh, “I ragazzi del mondo” hanno proposto alla partecipata platea una carrellata di canzoni che sono entrate nei cuori di tutti gli amanti della musica. Tanti i must del gruppo bolognese come “Amici per sempre”, “il cielo è blu sopra le nuvole”, “Uomini soli”, “L’altra donna”, “Piccola Katy”, “Dammi solo un minuto”, “Chi fermerà la musica” e moltissimi altri successi. E per finire “Red Contest” un concorso canoro condotto da Raffaella Capria che ha visto la partecipazione di diversi talenti locali e non che hanno voluto esibirsi davanti al variegato pubblico de “La Notte Azzurra”.

Molto soddisfatti gli organizzatori e gli operatori turistici locali che hanno voluto ringraziare il Comune di Montauro per la fattiva collaborazione, gli espositori e i partner commerciali.