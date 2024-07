Tutto pronto per il Carnevale di Lamezia – Edizione estiva

Si terrà domani sera, martedì 30 luglio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Lamezia Terme “Mons. Lusi”, la conferenza stampa di presentazione del tanto atteso Carnevale di Lamezia – Edizione estiva. Questo evento, organizzato con dedizione dall’Associazione Culturale “Carnevale di Lamezia” e con il patrocinio e il supporto tecnico del Comune di Lamezia Terme, promette di portare un’ondata di allegria e vivacità lungo il suggestivo lungomare Falcone e Borsellino il prossimo 8 agosto.

Il programma della manifestazione è ricco e variegato, pensato per coinvolgere e stupire tanto i cittadini quanto i turisti. Gli organizzatori hanno preparato una serie di sorprese e iniziative che riprendono lo spirito goliardico e festoso del Carnevale tradizionale, ma con un tocco estivo che renderà l’evento ancora più speciale.

La lunga festa sarà un’occasione unica per vivere momenti di spensieratezza e divertimento, in un’atmosfera di comunità e condivisione.

Il Carnevale di Lamezia – Edizione estiva si propone non solo come un evento di intrattenimento, ma anche come un’importante vetrina per la promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali e turistiche. Con il suo ritorno, la manifestazione vuole rinnovare la tradizione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, contagiare con la sua energia positiva e creare ricordi indimenticabili per tutti i partecipanti.