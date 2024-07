Lunedì 15 luglio, presso il salone della parrocchia della Chiesa di San Giovanni Battista a Sant’Eufemia Lamezia, alle ore 18:00, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme incontreranno i cittadini

L’Amministrazione illustrerà i progetti in atto in città vista dalla prospettiva di questa parte di territorio, Sant’Eufemia, in coerenza con il Piano Strutturale Comunale recentemente approvato.

Sarà un’opportunità per aprire il dialogo e il confronto su argomenti di interesse comune.