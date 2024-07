Autonomia differenziata, Azione Lamezia: “Sindaco segua esempio dei 5 Capoluoghi di provincia”

“Azione Lamezia, già posizionatasi nettamente e pubblicamente sul tema dal 30 giugno, chiede al sindaco di prendere una posizione chiara in merito all’autonomia differenziata e invita lo stesso a trattare la questione per quella che è. Una faccenda che ha carattere politico e tecnico ma che ha bisogno da parte del sindaco Mascaro, di un’approccio sopratutto politico che porti ad un posizionamento netto. Posizione chiara che i sindaci dei cinque Capoluoghi di provincia hanno manifestato pubblicamente proprio ieri. La questione verrà ripresa il 19 Luglio, su incentivo della Presidente Rosaria Succurro, all’assemblea del consiglio ANCI che si terrà nella sede regionale a Lamezia Terme.

Azione Lamezia, chiede, al sindaco di questa città, che a parole dice di essere contro l’autonomia differenziata, di sottoscrivere quanto prima la petizione contro questa “riforma dell’abbandono” e di seguire quindi l’esempio puntuale e pertinente dei cinque Capoluoghi e dei 130 comuni aderenti, sia per la bontà dell’appello “Unasolaitalia”, sia per confermare quella che era la sua idea in merito alla faccenda. Sarebbe gesto necessario anche per rimettere Lamezia Terme tra le città che danno un indirizzo chiaro alla politica dell’intera regione”. Lo afferma in una nota Cristiano Matarazzo, Direttivo Azione Lamezia Terme.