Sicurezza a Catanzaro Lido, Fiorita: “Impegno senza sosta”

“Chi dice che non c’è sicurezza nel quartiere marinaro e complessivamente in tutta la Città non rende merito allo sforzo compiuto dalla nostra Polizia di Stato, dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza. Faccio i complimenti alle forze dell’ordine per i serrati controlli nelle zone della movida che hanno portato a risultati importanti. L’impegno senza sosta della Polizia locale ci consentirà di rafforzare questa vigilanza anche rispetto a fenomeni di inciviltà. Ci saranno operazioni mirate e controlli molto serrati. Il tutto in sinergia con i nostri impareggiabili poliziotti, carabinieri e finanzieri. Anche avere illuminato meglio un tratto di lungomare servirà ad accrescere la percezione di sicurezza”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.