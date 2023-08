Caso Betania, Buccolieri: “Da Forum Terzo Settore rappresentazione distorta della realtà”

“Il tenore delle dichiarazioni del portavoce del Forum del Terzo Settore rafforza, se non addirittura amplia, le preoccupazioni espresse dalla consigliera Palaia sul rischio che s’incrini il rapporto stretto e quasi ombelicale tra l’Amministrazione Comunale e Fondazione Betania, che rappresenta un pezzo importante della storia cittadina. Un rapporto che è sempre stato di stretta collaborazione, di piena sintonia sugli obiettivi da raggiungere, con una condivisione solidale anche nei momenti di difficoltà.

Nel mentre “salva” la Regione Calabria da qualsiasi responsabilità, assumendone perfino il ruolo di avvocato difensore (“il famigerato regolamento … che ci sarà, altroché se ci sarà…”), il portavoce del Forum non ha esitazione a indicare nel Comune il principale responsabile della crisi di Betania. Questa rappresentazione distorta della realtà fa capire che la scelta di protestare davanti a Palazzo De Nobili non è così innocente come si vorrebbe fare credere, ma ha un preciso obiettivo politico. Si, perché il portavoce del Forum, nel mentre dice di volere restare distante dalle contrapposizioni politico-istituzionali, entra a gamba tesa nelle dinamiche politiche del Comune, strumentalizzando le dimissioni dell’assessore alle politiche sociali.

Visto che il portavoce del Forum annuncia un’operazione chiarezza sui presunti ritardi del Comune nei confronti di Betania, bene farebbe a illustrare nel corso del sit-in i numeri della reale situazione debitoria della Fondazione, informando soprattutto i dipendenti, gli assistiti e le loro famiglie di come si sia potuta produrre una tale voragine, tale da indurre il Tribunale ad avviare la procedura di liquidazione giudiziale.

La voce del sindaco Fiorita a poche ore dal pronunciamento del tribunale è stata la prima a sollevarsi al fianco di Betania, raccogliendo l’accorato appello dell’arcivescovo Maniago, dichiarando che sarà seguita ogni strada utile a scongiurare la fine di questa esperienza. Su questa scia e senza farsi condizionare dalle strumentalizzazioni, l’Amministrazione dovrà continuare a lavorare su due binari: il primo semplificando e accelerando le procedure di convenzione e il meccanismo dei pagamenti a favore delle strutture dell’Ambito Territoriale Sociale; dall’altro, incalzando la Regione, così strenuamente difesa dal Portavoce del Forum, ad aumentare le risorse destinate alla sopravvivenza di Betania ma anche di tutte le altre strutture che agiscono sul territorio”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale Gregorio Buccolieri.