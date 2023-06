Elezioni 2023-2026: Fimmg Catanzaro rinnova Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei probiviri

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Fimmg Catanzaro, il sindacato maggiormente rappresentativo dei medici di famiglia, in riferimento al quadriennio 2023-2026. Il seggio è rimasto attivo nella sede dell’Ordine dei Medici di Catanzaro dalle ore 9 alle ore 18 di sabato 17 giugno.

“Si è registrata – si legge in una nota – una considerevole affluenza degli iscritti, circa il 60%, dato che certifica gli ottimi risultati raggiunti da questa organizzazione sindacale nei quattro anni precedenti. Per le ragioni espresse l’attuale Consiglio direttivo eletto ringrazia i consiglieri uscenti per l’importante contributo offerto in questi anni”. Non ci sono state liste alternative all’unica presentata e i lavori si sono svolti in un clima sereno di partecipazione e collaborazione tra gli iscritti. Alle ore 18 i componenti del seggio, su indicazione del presidente, hanno proceduto all’apertura delle urne, iniziando prima lo spoglio delle schede relative al Consiglio direttivo, successivamente quelle inerenti al Collegio dei revisori dei conti e al Collegio dei probiviri. Alle ore 18:50 sono risultati eletti per il Consiglio direttivo (scheda bianca): Gennaro De Nardo, Antonio Guerra, Vincenzo Russo, Sante Grandinetti, Giuseppe Libri, Gioacchino Passafari, Luciano Mallamo, Domenico Venturi, Caterina Pugliese, Marilena Scarpelli, Francesco Greco e Antonio Maiolo. Alle ore 19:20 l’esito delle urne è per il Collegio dei revisori dei Conti (scheda blu). Gli eletti sono: Rosa Stefanelli, Raffaele Posella e Cosimo Manno. Revisore supplente è Vincenzo Brescia. Lo spoglio si è concluso alle 19:45 con l’elezione del nuovo Collegio dei probiviri (scheda gialla) composto da: Giuseppe Giuliano, Patrizio Miceli e Esterina Spiniello.

Terminate le operazioni di voto, il consigliere più anziano ha convocato per mercoledì 21 giugno, alle ore 15:30, il Consiglio direttivo per la proclamazione degli eletti e la designazione delle cariche.