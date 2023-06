Ammendola (Lamezia Bene Comune): “Amministrazione non fa abbastanza per incentivare il turismo”

“In questi giorni abbiamo assistito in città a flussi di turisti , che vagavano senza una metà, spaesati e pieni di dubbi. Per ovviare al problema consiglio vivamente all’amministrazione comunale di adoperarsi per tappare questa lacuna organizzativa, basterebbe infatti dotare alcune attività, nei punti strategici, di mappe cittadine e brochure. Basterebbe installare tre info point turistici gestiti da associazioni competenti e che operano sul territorio, tramite bando meritocratico e non affidamenti diretti, in tre punti strategici dei tre ex comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia. Non chiedo certo il fattibilissimo ricollocamento dei pannelli storico-culturali spesso rotti o non sostituiti in questi anni tra degrado e inciviltà. Non chiedo neanche bus turistici che accompagnino i turisti per le vie più belle e suggestive della città. Questo sarebbe troppo per un’amministrazione che non fa il suo per incentivare il turismo visto il potenziale della città. Chiedo solo piccole accortezze e piccole normalità civili, perché alla base c’è la mentalità amministrativa che manca a Lamezia Terme da troppo tempo”. Lo afferma una nota di Marco Ammendola di Lamezia Bene Comune.