Catanzaro, il Circolo Pd “E. Lauria” discute di rigenerazione urbana

Rigenerazione Urbana, questo il tema trattato durante una riunione del Circolo PD “E.Lauria”.

Il Circolo PD “E.Lauria” ha deciso di creare dei momenti settimanali permanenti in cui discutere, ascoltare, confrontarsi e fare analisi, anche e soprattutto in supporto all’azione politica e amministrativa del partito all’interno della giunta a guida Fiorita.

Tema importante di questi giorni è quello della Rigenerazione Urbana, la cui pratica è seguita dalla ViceSindaca Giusi Iemma che ha illustrato agli iscritti presenti al circolo Lauria il lavoro svolto finora.

Un incontro durante il quale è emerso un forte spirito collaborativo e voglia di fare insieme, che ha permesso di avviare un dibattito produttivo al fine di contribuire a lavorare sull’ argomento in questione e sugli altri a seguire con maggiore incisività.

In merito alla pratica sulla rigenerazione urbana si è deciso di costituire un tavolo di lavoro tecnico e politico, per analizzarne punti di forza e criticità.

Tra i presenti anche la Assessora Marina Mongiardo e l’Assessore Aldo Casalinuovo e un tecnico, militante del PD, l’Arch. Attilio Mazzei.

Soddisfazione tra i presenti per l’avvio di un percorso di cui si sentiva la mancanza e che non dovrà più interrompersi, di confronto e dialogo all’interno del partito, di scambio tra gli iscritti e i suoi rappresentanti in giunta e in consiglio, fondamentale affinché esso stesso funzioni e ritorni ad essere, attraverso i circoli, il fulcro e insieme il sostegno dell’azione politica.