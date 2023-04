Catanzaro, tutti i servizi per accedere al Centro storico nella Settimana Santa

In occasione dei riti della Settimana Santa, l’Amministrazione Comunale di Catanzaro ha predisposto una serie di servizi per garantire ai cittadini la possibilità di accedere ai luoghi sacri e al centro storico in totale sicurezza e autonomia. In particolare, sono tre i giorni per cui i servizi saranno estesi.

GIOVEDI: Isola Pedonale attiva dalle 19.30 alle 23.00 nel tratto piazza Cavour-piazza Garibaldi. Per consentire ai cittadini di arrivare comodamente nel centro storico, sarà attiva la funicolare fino alle 24.00. Inoltre, saranno sospesi i lavori di via Carlo V per consentire la sosta gratuita sulle strisce blu a partire dalle ore 19.30.

VENERDI: In occasione della Processione “Naca” sarà interdetto il traffico veicolare in corrispondenza delle vie interessata dal passaggio della Processione. Per agevolare lo spostamento, la Funicolare resterà aperta fino alle 22.00.

SABATO: Come ogni sabato, sarà attiva la consueta Isola Pedonale dalle 18.00 alle 20.30 con la possibilità di accedere gratuitamente alla funicolare e ai parcheggi Piè di Sala, Duomo e Bellavista.