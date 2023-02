ANM Catanzaro: “Incomprensibile astensione avvocati di Castrovillari su protocollo visite peritali”

“La Giunta Sezionale non comprende l’astensione dalle udienze proclamata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Castrovillari, peraltro senza alcuna motivazione ufficiale (ciò in violazione dell’art. 2 del codice di autoregolamentazione per le astensioni dalle udienze, che richiede la previa indicazione della specifica motivazione a sostegno dell’astensione), in riferimento al protocollo relativo alle modalità di svolgimento in modo razionale e organizzato delle visite peritali nell’ambito dei procedimenti di Atpo.

L’opportunità della stipula di simili protocolli, peraltro, è stata segnalata dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero di Giustizia con nota n. 33845 del 16.2.2022.

Detti protocolli, inoltre, sono stati stipulati in numerosi tribunali (Napoli, Potenza Matera Lagonegro, Chieti ecc.) e, a seguito di compiuta interlocuzione, perfino dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Castrovillari che lo ha sottoscritto in persona del presidente uscente, il quale, tuttavia, lo ha “disdettato”, incomprensibilmente, dopo alcuni giorni per poi proclamare l’astensione a causa del disaccordo dal protocollo stesso, peraltro senza menzione alcuna delle ragioni a sostegno di tale disaccordo.

Il protocollo, finalizzato a consentire l’effettiva partecipazione dei consulenti Inps allo svolgimento delle operazioni peritali, rappresenta una garanzia a tutela della piena realizzazione del contradditorio, nonché uno strumento di tutela dei ricorrenti perché riduce i disagi per lo spostamento per effettuare le visite e garantisce la più veloce trattazione e definizione dei procedimenti.

La Giunta auspica che il rinnovato Coa possa riconsiderare le determinazioni assunte nell’interesse preminente dell’utenza e del rispetto delle garanzie processuali”.

E’ quanto si legge in una nota della Giunta Sezionale dell’ANM di Catanzaro.