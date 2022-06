Girifalco, il circolo di FdI “Mimì Cefaly” plaude all’azione dell’Amministrazione Comunale

Un bilancio positivo, sia in termini di numeri che di opere. Il circolo locale di Fdi “Mimì Cefaly” lo scandisce a chiare lettere all’indomani della seduta di Consiglio Comunale che ha fatto registrare l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione. Del resto il capogruppo di Obiettivo Girifalco, Girolamo Tucci – tra i fondatori insieme al consigliere comunale delegato alla Pubblica Istruzione e al Turismo Delia Ielapi, del circolo locale del partito di Giorgia Meloni – lo aveva – egli stesso – anticipato nel corso del suo intervento all’ultima seduta del Civico Consesso promuovendo a pieni voti l’azione della compagine e del sindaco Pietrantonio Cristofaro. La sezione locale, con sede in piazza Umberto I, ha voluto esprimere compiacimento per la visione strategica di prospettiva confermata dall’Amministrazione. Una visione, ampiamente, certificata dai numeri: ammontano a 6milioni di euro circa i finanziamenti richiesti ricadenti nel Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) e 24 milioni quelli dei Cis (contratti istituzionali di sviluppo) oltre a tutte le opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici con interventi superiori ai 100 mila euro. Ammontano, invece, a 4 milioni le opere ricadenti nel 2021.

Si tratta di opere strategiche che associate ad una vivace ed evidente attività socio-culturale nonché turistica e comunicativa si stanno rivelando palesemente strategiche per riportare Girifalco al centro della Calabria. Non solo nel senso geografico per come già è, ma soprattutto economico.

Per questo motivo il presidente del circolo, Fortunato Catalano, a nome di tutti gli iscritti, plaude e augura un proseguito di lavoro all’intera amministrazione comunale e ai suoi rappresentanti, i consiglieri comunali Girolamo Tucci e Delia Ielapi, impegnati anche essi, a pieno ritmo, in molteplici attività: urbanistica, politiche energetiche, finanziamenti ma anche pubblica istruzione e turismo. Il tutto sempre con spirito di coesione e collaborazione ma, soprattutto, servizio per la comunità.