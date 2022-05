La senatrice Abate al procuratore Gratteri: “Vada avanti”

“Da una informativa proveniente dai servizi segreti di una Nazione straniera abbiamo appreso che i clan della ‘ndrangheta calabrese avrebbero manifestato l’intenzione di far saltare in aria il procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri. Sul gravissimo caso sono intervenuti il Copasir e il Ministero dell’Interno e si è deciso di rinforzare la scorta del Procuratore della Dda di Catanzaro con l’aggiunta di altre tre autovetture blindate.

Purtroppo, sempre in queste ore è emerso che, alla luce di queste rivelazioni tenute sino ad ora secretate anche i familiari del procuratore sono stati messi sotto scorta.

Personalmente, come cittadina e nel ruolo istituzionale che ricopro, esprimo e rinnovo tutta la mia vicinanza e solidarietà al procuratore Gratteri. Nei giorni scorsi, in occasione della nomina del nuovo Procuratore Nazionale Antimafia ho fortemente sperato che questo ruolo fosse ricoperto dal dottor Nicola Gratteri considerato il suo grande bagaglio professionale e la sua approfondita conoscenza della materia. Il suo curriculum era adeguato a ricoprire il ruolo in questione e avrebbe rappresentato il giusto riconoscimento dell’egregio e coraggioso lavoro svolto in tutti questi anni. La scelta è caduta sul dottor Gianni Melillo a cui auguro un buon lavoro. La notizia di oggi, a distanza di soli due giorni, crea inevitabile allarme e preoccupazione.

Ci aspettiamo che lo Stato Italiano, così come ha dimostrato di fare, si stringa intorno al procuratore Gratteri e lo protegga unitamente alla sua famiglia.

La solidarietà e la vicinanza che manifesto al procuratore Gratteri è non solo la mia ma anche quella di tanti calabresi che rappresento e che si uniscono idealmente a me.

Procuratore Gratteri vada avanti. Noi calabresi, e gli italiani tutti, siamo sempre con lei”. Così in una nota Rosa Silvana Abate, senatrice del gruppo “Alternativa” in commissione “Questioni regionali” e membro della commissione “Agricoltura”.