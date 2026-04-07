Carburanti: Calabria balza in testa delle regioni con il prezzo più alto del gasolio

Si conferma la stangata carburanti sulla Pasqua degli italiani, con i listini alla pompa che in questi giorni di partenze e gite fuori porta hanno registrato ulteriori rialzi. Lo denuncia il Codacons, sulla base dei dati regionali del Mimit. Oggi il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta in Italia a 2,142 euro al litro, mentre la benzina costa in media 1,785 euro al litro; in autostrada il gasolio, grazie al mini-sconto introdotto dalle società concessionarie, costa 2,158 euro/litro, 1,816 euro/litro la verde. Se però si analizza l’andamento dei listini nelle varie zone d’Italia, si scopre che in tre regioni il prezzo medio del gasolio supera addirittura quello praticato in autostrada: è il caso della Calabria, che balza in testa alla classifica delle regioni con il prezzo più alto del diesel pari ad una media di 2,172 euro al litro, seguita da Bolzano con 2,163 euro/litro e Lombardia con 2,160 euro/litro. La benzina supera invece quota 1,8 euro al litro a Bolzano (1,806), in Basilicata (1,806), Calabria (1,804), Sicilia (1,803). Mentre la politica si perde in passerelle e promesse di sviluppo, la realtà dei distributori sancisce una condanna senza appello: il diritto alla mobilità è diventato un lusso per pochi, trasformando le strade della regione nel palcoscenico dell’ennesimo scippo ai danni di un territori