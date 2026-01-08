Aggresione a Greco, M. Occhiuto (FI): “Vicinanza umana e istituzionale”

“La mia solidarietà al consigliere regionale della Calabria, Orlandino Greco, per la grave aggressione subita ieri sera a Castrolibero, durante i festeggiamenti dell’Epifania. Condanniamo con decisione ogni forma di violenza, tanto più quando colpisce momenti di condivisione e festa che dovrebbero unire le comunità. Episodi di questo genere non possono e non devono trovare spazio nella nostra società. All’amico Greco rinnoviamo vicinanza umana e istituzionale, e ribadiamo l’importanza di tutelare il rispetto, la sicurezza e la dignità delle persone e delle istituzioni”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.