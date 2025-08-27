Regionali, prove di dialogo tra Democrazia Cristiana e Nuovo Psi in vista delle elezioni in Calabria

“La porta è spalancata a chi crede in una Calabria e capace di rialzarsi”.

Lo dichiarano Francesco Zoleo e Domenico Fulciniti, rispettivamente Consigliere nazionale e delegato per la Calabria della Democrazia Cristiana, e membro della Direzione Nazionale, oltre che Segretario Regionale del Nuovo Psi, Sulla collocazione politica ancora nessuna dichiarazione definitiva, ma i rappresentanti dei due partiti confermano l’esistenza di contatti con diverse forze.

Un primo contatto diretto, estremamente proficuo sul piano delle convergenze, delle impostazioni e dei primi passi da compiere in vista dell’importante appuntamento elettorale, – si legge nel comunicato stampa – è stato già pianificato. In questo senso è stato programmato un iter comune per rilanciare a breve un progetto in funzione programmatica ed elettorale.

Gli incontri sono appena all’inizio e bene avviati. Dunque, saranno resi noti gli ulteriori sviluppi e coinvolgimenti di forze politiche eventualmente interessate.