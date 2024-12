Nesci (Fdi-Ecr) “Sud volano di Sviluppo con ZES Unica”

“È con grande soddisfazione che si intravedono i primi risultati straordinari ottenuti dalla Zona Economica Speciale (Zes) unica, che confermano l’efficacia delle politiche attuate dal governo Meloni per rilanciare il Sud Italia”- dichiara Nesci -.

“L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un credito d’imposta complessivo di 2,551 miliardi di euro a 6.885 soggetti che hanno investito nella Zes unica. Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita che, con oltre 70.000 occupati, dimostra come il Sud non solo riparta, ma si affermi a livello globale.

La ZES unica,” -continua -“coordinata dall’esemplare Giosy Romano, ha fatto registrare, nel suo primo anno, investimenti complessivi superiori ai 7 miliardi di euro. Questo dato include sia quelli che hanno beneficiato del credito d’imposta, sia gli investimenti che hanno potuto usufruire delle semplificazioni. Ciò testimonia la fiducia degli imprenditori e la loro volontà di investire in un territorio che offre nuove opportunità di sviluppo.

Questi risultati evidenziano come, grazie alla lungimiranza del governo Meloni, il Sud non sia più solo un punto di riferimento in Europa, ma si posizioni come un attore rilevante nel panorama economico mondiale. La Zes unica rappresenta un modello di integrazione e innovazione, capace di attrarre capitali e creare posti di lavoro in un contesto di crescente competitività.

Continueremo a lavorare con determinazione per garantire che questa tendenza positiva si consolidi e che il Sud diventi un motore di crescita non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa.

Insieme,”- conclude- “possiamo costruire un futuro prospero per le nostre comunità e un’Italia che guarda avanti, verso nuove sfide e opportunità”.