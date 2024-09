Rosario Varì, assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali: “Delega a Fincalabria velocizzerà erogazione risorse europee”

“L’odierna adozione della delibera di Giunta regionale di individuazione di Fincalabra quale organismo intermedio rappresenta un importante tassello del modello di gestione delle risorse europee dirette al sostegno del sistema imprenditoriale”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, in relazione all’approvazione da parte della Giunta della delibera con cui s’individua Fincalabra quale organismo intermedio alla società in house regionale. “La delega di organismo intermedio alla società in house regionale – ha aggiunto Varì – consentirà di ridurre i tempi di gestione delle procedure e di erogazione delle risorse per una significativa parte degli avvisi del PR Calabria 21/27, diretti a sviluppare e rafforzare l’attività di ricerca e di innovazione delle imprese e a sostenere i processi di crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese, nonché la loro transizione verso un’economia circolare. Con questo nuovo ruolo, Fincalabra avrà funzioni di selezione e gestione delle operazioni, incluse le erogazioni ai beneficiari e i controlli di primo livello delle stesse operazioni, mentre i Dipartimenti regionali mantengono la funzione di programmazione e monitoraggio degli interventi, con una maggiore efficacia complessiva dell’azione amministrativa”. “Inoltre, grazie all’adozione di questo provvedimento – dice ancora l’assessore -potranno essere tempestivamente avviate le erogazioni dei bandi già conclusi, a partire dall’avviso macchinari e impianti”.