Occhiuto, ho sempre detto che in Calabria non temo l’autonomia “A me interessa che ci sia il superamento della spesa storica”

“Ho sempre affermato che nella mia regione io non temo l’autonomia”. Lo ha detto a Matera il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto (Forza Italia), a margine della prima giornata della festa della Cgil Basilicata in cui è in corso un dibattito sull’autonomia differenziata. “Nella mia regione – ha aggiunto il governatore – l’autonomia me la sono presa a legislazione vigente, aprendo ad esempio il mercato a Uber contro i tassisti. A me – ha continuato – dell’autonomia importa poco, mi interessa che ci sia il superamento della spesa storica: siccome le premesse erano che si facesse l’autonomia dopo aver superato la spesa storica, fino a quando non ci sarà la definizione del fabbisogno dei diritti sociali e civili, secondo me le intese devono aspettare”, ha concluso.