Da Palmi a Pizzo in bicicletta per l’AIRC: l’iniziativa solidale di Tato Ferraro

Una nuova iniziativa solidale prenderà il via il prossimo 8 settembre, con il palmese Tato Ferraro pronto a salire in sella alla sua bicicletta per attraversare la Calabria e raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Questo ambizioso progetto mira a sostenere la Fondazione AIRC e il lavoro di oltre 6000 ricercatori impegnati nella ricerca e prevenzione del cancro.

Il tour ciclistico di Ferraro si snoderà attraverso le bellezze della Calabria, toccando sia il mar Tirreno che il mar Jonio, passando per le montagne della Sila e attraversando tutte e cinque le province calabresi. La cittadina di Palmi sarà il punto di partenza e di ritorno di questo viaggio straordinario. Il percorso sarà suddiviso in diverse tappe, ognuna delle quali rappresenterà una sfida e un’opportunità per raccogliere donazioni.

Le tappe previste del tour includono:

1. Palmi-Brancaleone,

2. Brancaleone-Soverato,

3. Soverato-Cirò Marina,

4. Cirò Marina-Spezzano Albanese,

5. Spezzano Albanese-Paola,

6. Paola-Pizzo,

7. Pizzo-Palmi.

Il giro si concluderà il 14 settembre, quando Ferraro farà ritorno a Palmi. Durante questo periodo, il ciclista percorrerà centinaia di chilometri, affrontando diversi terreni e condizioni climatiche, ma sempre con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per una causa così importante.

Ferraro invita tutti a sostenere la sua impresa e a contribuire alla raccolta fondi, effettuando una donazione già da ora. Ogni contributo è fondamentale per garantire continuità alla ricerca scientifica e per trovare soluzioni sempre più efficaci nella lotta contro il cancro.

Le donazioni possono essere effettuate in due modalità: tramite un codice QR o attraverso il seguente link: https://www.retedeldono.it/iniziativa/fortunatoferraro/insieme-pedaliamo-doniamo-vinciamo.