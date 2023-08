Consorzi di bonifica, Antoniozzi (FdI): “Fa piacere il voto di un consigliere pentastellato alla nostra riforma”

“Fa piacere che un consigliere regionale di Cinquestelle abbia votato la nostra riforma dei consorzi di bonifica”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in riferimento all’approvazione in Consiglio regionale della legge di riforma dei consorzi di bonifica.

“Significa che c’è buonafede – aggiunge Antoniozzi – perché fare opposizione non vuol dire fare le barricate ma se c’è una cosa giusta votarla. Mi auguro che questo consigliere regionale non incorra nella censura sovietica molto in voga in quel partito anche se non dimentichiamo gli elogi pubblici fatti al nostro presidente Occhiuto lo scorso anno, proprio in Consiglio regionale, dal capogruppo del partito di Conte”.