Confapi Calabria promuove la produzione di energia pulita: premiata la piattaforma digitale 3C Alert per la difesa del patrimonio forestale

Francesco Napoli, Vicepresidente nazionale di Confapi e Presidente della Confapi Calabria, è intervenuto al Filmare Festival, durante la serata del primo agosto a Soverato, per portare la voce delle piccole e medie imprese in tema di sostenibilità ambientale.

Un panel, condotto da Francesca Russo, ricco di ospiti illustri che ha visto la partecipazione di Ilaria Sergi di Enea, Agenzia Nazionale per l’efficientamento energetico e del giornalista Rai Beppe Rovera.

“Un processo naturale e necessario quello della transizione sostenibile ” secondo il vicepresidente nazionale della Confapi “dal quale dipenderà la tenuta del sistema economico e produttivo nonché la competitività stessa sui mercati nazionali e internazionali. Oggi vincono le imprese che scelgono un linguaggio sostenibile, vincono le imprese che scelgono modelli economici circolari in cui si riducono gli sprechi, si riciclano i materiali e soprattutto si riduce l’uso eccessivo delle risorse” continua Francesco Napoli “Un’economia che si basa infatti sulla dipendenza da fonti non rinnovabili finirà con l’esaurire le risorse stesse che la sostengono”.

Una convinzione ben radicata in Confapi Calabria che già nel 2019 ha firmato l’accordo di opinion leader di Italia in classe A, consapevole della necessità di una svolta e di un cambiamento radicale dei modelli culturali in tema di sostenibilità ambientale.

Nel corso della serata è stato conferito alla Società Ordine e Sicurezza uno speciale riconoscimento per l’esclusiva piattaforma digitale 3C Alert. Un software innovativo, la cui idea progettuale è stata sostenuta da Confapi Calabria e da Sorgenia e che nasce con l’obiettivo di tutelare il patrimonio forestale dal taglio indiscriminato e per garantire la biodiversità. L’algoritmo 3C Alert consente, infatti, in totale conformità alle direttive comunitarie, di monitorare e tracciare il materiale legnoso dal momento della produzione sino al conferimento all’utilizzatore finale. Un sistema esclusivo utilizzato già da società multinazionali, tra cui la stessa Sorgenia, che hanno investito in Calabria nella produzione di energia pulita.

A ritirare il premio “Impresa Ambiente 2023”, consegnato da Beppe Rovera, Adriano Napoli, amministratore della Società Ordine e Sicurezza e dal Presidente della Confapi Calabria, Francesco Napoli.