Fondi per la videosorveglianza nella Zes, Ferrara (Unindustria Calabria): £Investimento nella direzione auspicata£

«La notizia del finanziamento di circa 20mln di euro per la realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle aree Zes in Calabria è da accogliere con particolare favore». È quanto scrive in una nota il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, commentando l’annuncio da parte del sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, on. Wanda Ferro, circa lo stanziamento disposto dopo che l’Autorità di gestione del Viminale ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale trasmessa dal Commissario straordinario del governo.

«Da tempo ripetiamo come siano necessari importanti e immediati interventi per la riqualificazione strutturale delle aree Zes perché queste possano essere attrattive non soltanto dal punto di vista, pur importante, degli sgravi fiscali e delle semplificazioni burocratiche, ma anche e soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e di contesto. Proprio pochi giorni fa, nell’incontro avuto il Commissario Zes Calabria, Giosy Romano, assieme ai segretari regionali dei sindacati confederali, abbiamo condiviso l’esigenza di sollecitare le più alte sfere istituzionali affinché si intervenisse proprio su tali aspetti. In attesa, allora, di vedere al più presto investite queste importanti sommi attraverso progetti che migliorino la sicurezza reale e quella percepita nelle aree Zes, e nel rinnovare l’auspicio che ulteriori investimenti per la riqualificazione della viabilità, delle aree di lavoro e della loro sicurezza ambientale, dell’accessibilità vengano presto disposti a sostegno del fondamentale strumento della Zes, esprimiamo la nostra soddisfazione per questo risultato che va esattamente nella direzione sperata», ha concluso Ferrara.