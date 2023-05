Ponte sullo stretto, Salvini: “Ero contrario quando da solo non serviva a niente”

“Io contrario al Ponte anni fa? Ero contro il Ponte di Messina quando il ponte da solo non serviva a niente. Ma siccome stiamo investendo 11 miliardi per potenziare le ferrovie in Sicilia e 11 miliardi per potenziare le ferrovie in Calabria, a cosa serve se ho un buco in mezzo? Visto che stiamo investendo sulle ferrovie il Ponte sullo stretto è una logica unione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Rtl.