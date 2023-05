Ponte sullo Stretto, Siracusano: “Difendiamo provvedimento fondamentale”

“Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati stanno esaminando il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Con i colleghi del centrodestra e di Forza Italia abbiamo iniziato a votare gli emendamenti e a difendere dai pregiudizi ideologici accampati da una parte delle opposizioni un provvedimento fondamentale per la Sicilia, per la Calabria, e per l’intero Paese.

Il Ponte sullo Stretto, infatti, andrebbe a completare il corridoio europeo che dalla Scandinavia arriva fino a Palermo, rappresentando un asset strategico per la Nazione, per il commercio, e per la nostra economia.

Le infrastrutture sono indispensabili per lo sviluppo dei territori, e anche il Sud Italia merita di avere grandi opere per poter concorrere insieme al resto dell’Europa, per avere una mobilita’ davvero sostenibile, e per dare maggiori opportunita’ ai propri giovani e alle proprie imprese”.

Cosi’ Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.