Ponte sullo Stretto, il comitato scientifico: “Ok al tetto delle indennità”

Sono in corso nelle commissioni congiunte Trasporti e Ambiente della Camera le votazioni sul decreto sul ponte sullo Stretto. Respinte finora quasi tutte le proposte di modifica. Via libera solo a una modifica proposta dal Pd a firma del capogruppo in commissione Anthony Barbagallo, che prevede un tetto di 500mila euro annui alle spese per le indennità dei componenti del comitato scientifico e un altro di maggioranza che prevede che la scelta dei componenti del comitato avvenga d’intesa con le regioni Sicilia e Calabria.