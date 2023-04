Arpacal: nominato il nuovo portavoce

Il Commissario Straordina rio Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) Prof. Gen. (ris) Emilio Errigo ha conferito l’incarico di portavoce al Prof. Francesco Rao. La presa di servizio è avvenuta oggi, 7 Aprile 2023 ed è stata formalizzata con specifico atto. Francesco Rao, sociologo e giornalista, è attualmente docente a contratto di sociologia generale all’Università Tor Vergata di Roma e vanta pregresse esperienze radiofoniche e televisive. Ha partecipato come relatore a diversi convegni e seminari, impegnandosi costantemente nel sostenere l’inclusione sociale dei più deboli e il superamento della Questione Meridionale, sottolineando, con i suoi articoli e i suoi interventi, la necessità di un impegno ottimistico degli stessi calabresi teso a superare il divario con le altre realtà nazionali. Da oggi, la sua esperienza, la sua competenza e il suo impegno, poste al servizio di Arpacal, veicoleranno tutte le attività promosse dall’Agenzia e coordinate dal Commissario Errigo, nell’insieme finalizzate ad una maggiore consapevolezza predittiva per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute.