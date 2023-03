Ponte sullo Stretto, Vono (FI): “Soddisfazione, creai intergruppo”

“Grande soddisfazione per il decreto Ponte sullo Stretto approvato in Consiglio dei Ministri, su input del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il punto di partenza per un’opera infrastrutturale ora strategica e inserita nel Piano nazionale e che permetterà la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Un lavoro cominciato durante la scorsa legislatura con la costituzione dell’intergruppo parlamentare, che sono onorata di aver creato e guidato nelle azioni politiche e che ha riportato con forza l’attenzione su questa opera ingegneristica di grande valore per il nostro Paese. Il decreto di oggi, grazie all’operatività del governo di centro destra, è una svolta epocale soprattutto per quello che rappresenterà a livello di sviluppo economico e sociale che parte finalmente dal Sud. Ringrazio il Presidente Berlusconi che per primo ha riconosciuto l’importanza di quest’opera infrastrutturale, e continuerò a lavorare in Forza Italia, come ho fatto fin da subito proponendo anche il ddl sul ponte che prevedeva di inserire quest’opera nell’albo nazionale delle opere infrastrutturali strategiche, per sostenere lo sviluppo economico-sociale direttamente legato alla realizzazione dell’infrastruttura e di tutte le opere di compensazione.” Così Silvia Vono, già senatrice della Repubblica per Forza Italia.