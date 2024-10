Dierre Basketball Reggio Calabria: coach Cotroneo della Dierre premiato a Francavilla Fontana

Sabato alle ore 19 sarà tempo di campionato per la Dierre Basketball Reggio Calabria.

Unica realtà reggina inserita nel girone Siciliano della C.

Coach Cotroneo, nel frattempo, è stato premiato durante la trasferta di Francavilla Fontana, in occasione del Memorial Donzelli.

In foto, ha ricevuto il premio dal Professor Gino Camarda.

“”E’ stata una giornata bella, divertente ma anche profonda – ha affermato il Coach Cotroneo.

Abbiamo ricordato Gianni Donzelli.

Questo già basta per far capire quanto tenga alla città di Francavilla e quanto Donzelli ha contato per Francavilla e non solo.

Francavilla è per me una seconda casa, ho abbracciato tantissime persone ed è stato un momento bellissimo.Un ringraziamento a tutta la società e al coach Mimmo Caforio al Team Manager Alessio Pappadà, che alla fine sono veramente delle persone splendide e amici con i quali ci lega un anno di duro lavoro ma soprattutto un’amicizia che ogni giorno si fortifica sempre di più.

Spero di poter ricambiare il favore e organizzare qualcosa qui a Reggio per poterli avere come ospiti”