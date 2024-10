Basket, Dierre pronta all’esordio al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Nuovo giorno, il sabato, per giocare le partite casalinghe. Nuove ambizioni, complice un mercato ricco e completo che ha portato in riva allo stretto anche il miglior marcatore del girone, Bogdans Railans.

Stessa voglia di vincere, a cura del confermatissimo Coach Cotroneo, ed del nucleo storico con Capitan Laganà, Ripepi, Fazzari, Vukosavljevic accanto alle new entry assolute La Mastra,Petrovic e Angius.

Annata basilare per il futuro del club: la società presieduta da Roberto Filianoti ha spiccato il volo verso il maxi impianto del Palacalafiore.

La stessa, è attivissima anche in quota giovanile con l’inizio dell’attività di minibasket.

La sfida? Bianco-blu favoriti ma attenti alla voglia di sorprendere della neopromossa Capo.

I paladini puntano forte sul doppio innesto dalla B, formato da Sidoti e Vujic, arrivati dalla Basket School, da Paez ex Savio e Joseph, importante agli Svincolati Academy.

La formula del campionato? E’ cambiata. Per volare in B Interregionale toccherà vincere il girone Calabria/Sicilia per poi sorridere alla doppia possibilità degli spareggi tra regioni.

La gara verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 18.50 su RAC il portale del Basket calabrese ed in condivisione sulla official page della Dierre con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Paolo Rosario Pulvirenti di Mascalucia(Ct) e Antonio Cantarella di Giarre.