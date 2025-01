Domotek con voglia di vincere: trasferta partenopea

Trasferta partenopea per la lanciatissima Domotek Volley Reggio Calabria.

Gli amaranto di Mister Polimeni non vogliono e non possono sbagliare, anche perchè la classifica è diventata davvero invitante.

Guai a pensare già al Big Match di domenica 26 febbraio in casa contro la capolista Romeo Sorrento.

Si, è vero sia Sorrento che, la seconda in coabitazione Gioia del Colle, hanno una gara in meno rispetto agli amaranto ma, oggi, è tempo di pensare esclusivamente alla Gaia Energy Napoli.

All’andata, ai campani non bastò la doppia di Luglio.

SI registrò, in casa Reggio Calabria, la consueta doppia cifra del Capitano Domenico Laganà ed il successo 25 a 18, 25 a 18 e 25 a 23.

La Domotek, autrice, fino al momento di un campionato stellare, veleggia al secondo posto in classifica con 29 punti.

Napoli è penultima accanto al Castellana Grotte a quota 10.

SI gioca alla domenica, 19 gennaio 2025 al Palasiani.

Classica diretta sul canale Youtube di Lega Volley.

Arbitri Matteo Mannarino di Roma e Eleonora Candeloro di Pescara.

Le dichiarazioni pregara

Il libero Saverio De Santis:

“Non dobbiamo sottovalutare la prossima sfida contro Napoli”, afferma De Santis. “Affrontiamo ogni partita come una finale, con la stessa grinta e la stessa voglia di fare bene”.

Il giovane Francesco Galipò

Sulla prossima sfida contro Napoli, Galipò è determinato: “Non ci tiriamo indietro, ci stiamo preparando al massimo per ripetere il risultato dell’andata. Con la giusta umiltà e senza guardare troppo il ranking, o il turno successivo. Lavoriamo sodo per fare bene.