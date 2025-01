De Santis: “La Domotek Volley è un gruppo unito e affiatato, pronto a dare ancora tante gioie”

Saverio De Santis, libero della Domotek Volley Reggio Calabria, si racconta in un’intervista molto interessante.

Il momento è magico, la classifica straordinaria, ma la testa resta bassa e con voglia di dare il massimo: “Non dobbiamo sottovalutare la prossima sfida contro Napoli”, afferma De Santis. “Affrontiamo ogni partita come una finale, con la stessa grinta e la stessa voglia di fare bene”.

De Santis, soprannominato “L’Uomo Ragno” per la sua agilità e i suoi riflessi felini, svela l’origine del suo nickname: “È sempre stato il mio supereroe preferito, poi il soprannome mi è stato affibbiato e così è nata la maglietta che indosso regolarmente sotto la mia divisa ufficiale “da gara””.

Il libero reggino sottolinea l’importanza del gruppo: “Siamo un gruppo affiatato, chiunque gioca fa bene. Ci divertiamo, ci alleniamo con il sorriso e stiamo bene insieme. Dobbiamo prepararci al meglio perché la stagione è ancora lunga e abbiamo tante gioie da dare ai nostri tifosi e alla società”.

De Santis elogia poi la crescita di tutti gli effettivi, prendendo ad esempio l’ultima uscita di Marco Soncini: “La cosa bella di questa stagione è che un po’ tutti stiamo salendo in cattedra. Soncini è un ragazzo forte nei fondamentali, con una bella leadership e sa aiutare i compagni. Siamo una bella squadra”.

Sulla classifica, De Santis predica prudenza: “È bellissima, ogni tanto la guardo, ma la formula dice altro, così come ha sottolineato Mister Polimeni. Dobbiamo pensare a migliorare giornalmente e costruire il nostro percorso con costanza, per arrivare al termine della stagione in un grande stato di forma”.

Infine, un commento sulla sorprendente posizione in classifica: “Ai primi allenamenti ero già sicuro che questo era un bel gruppo, che con il duro lavoro e la determinazione poteva arrivare lontano. Il secondo posto ci sorprende, ma siamo lì e ci teniamo stretti questo risultato. Ora guardiamo a Napoli, poi si vedrà”.