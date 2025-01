Pellegrino (Domotek Volley): “Vittoria fondamentale, ritrovato il nostro ritmo”

Cesare Pellegrino, direttore sportivo della Domotek Volley Reggio Calabria, commenta la vittoria contro Energy Time Spike Campobasso, sottolineando l’importanza di aver ritrovato il ritmo giusto dopo la sconfitta di Coppa di qualche ora prima subita sul teraflex di Ortona.

Una vittoria che ci voleva:

“Ci voleva questa vittoria”, esordisce Pellegrino. “Abbiamo cancellato la prestazione di Ortona immediatamente e con forza e siamo fiduciosi per il proseguo del campionato”.

Ritrovato il ritmo Domotek:

Pellegrino sottolinea l’importanza di aver ritrovato il ritmo giusto. “Il ritmo della Domotek è quello dei primi due set”, afferma. “Nel terzo set Campobasso ha rischiato il tutto per tutto, ma siamo stati bravi a chiudere la partita”.

Soncini, una garanzia:

Pellegrino elogia la prestazione di Marco Soncini, che ha sostituito l’infortunato Zappoli. “Marco è una garanzia”, dice. “Ci dà solidità in ricezione e in difesa, un grande giocatore inserito a pieno in un collettivo splendido che sa lottare e giocare a pallavolo”.

Sensazione di controllo:

Pellegrino rivela di aver sempre avuto la sensazione di avere la partita in mano. “Non abbiamo patito più di tanto”, ammette. “L’importante era riprendere il ritmo e portare a casa un successo che ci fa volare ancora di più in classifica”.

Ora testa a Napoli, si giocherà domenica 19 gennaio alle ore 18:

Pellegrino guarda alla prossima sfida contro Napoli. “Ci aspetta un’altra settimana di impegno”, dice. “Abbiamo recuperato tutto l’organico e siamo pronti ad affrontare questa seconda parte di campionato con il giusto piglio”.

La classifica, un bel vedere:

Pellegrino ammette di guardare la classifica con attenzione. “Penso che la meritiamo tutta”, afferma. “Ma affrontiamo ogni partita come se fosse una finale. Il lavoro in palestra di Mister Antonio Polimeni si vede e i ragazzi sono tutti a pieno ritmo”.

Conclusioni:

Cesare Pellegrino e la Domotek Volley si godono una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica. La squadra ha ritrovato il suo ritmo e guarda con fiducia al futuro, pronta a giocarsi tutte le sue carte in questo campionato.