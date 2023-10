A Letojanni la Tonno Callipo si ferma al primo set

Non basta un buon set iniziale alla Callipo per impensierire la quotata Letojanni. La squadra giallorossa perde a Letojanni 3-0 con parziali 25-22, 25-12, 25-15.

Coach Piccioni conferma il sestetto di sabato scorso: Guarascio in regia, Cimmino opposto, Mirabella e Saragò centrali, Mille e Iurlaro in banda, Cugliari libero. Nel match trovano spazio tutti, e ad inizio terzo set in regia Fiandaca prende il posto di Guarascio.

La Callipo soffre in ricezione (alla fine 7 ace subíti) e dopo un buon primo set sembra non crederci, seppur contro una delle favorite del campionato. In avvio la squadra vibonese cerca di restare agganciata ai siciliani (14-10, 18-15), avvicinandosi nel finale (20-19, 22-20). I siciliani Buffo e Pugliatti però, spingono e così chiudono 25-22.

Nel secondo parziale Letojanni affonda i colpi in battuta, mettendo così in difficoltà la difesa calabrese (13-5), Vibo non si ritrova e subisce un eloquente 25-12 finale. Stesso cliché nel terzo set, con Fiandaca al palleggio dall’inizio ma al di là della rete Torre, Buffo e Battiato impongono gioco e punti (16-8), chiudendo a proprio favore 25-15. Non bastano ai vibonesi gli 8 punti (con 2 muri) di capitan Mille.

INTERVISTA. Coach Piccioni appare amareggiato soprattutto dopo un primo set più combattivo. “Abbiamo sicuramente affrontato una delle squadre che ambisce alle prime posizioni. In realtà – ammette il tecnico – era un impegno proibitivo, però resta il rammarico di non essercela giocata pienamente. Nel senso che, nonostante un avvio difficoltoso nel primo set, ci siamo rimessi in carreggiata e siamo stati punto a punto fino al 20-19 e 22-20. Quindi stavamo lì attaccati agli avversari poi, come ci è capitato anche all’esordio, negli ultimi punti abbiamo perso un po’ di lucidità. Invece secondo e terzo set sono stati la fotocopia, nel senso che loro sono andati in vantaggio e non siamo più riusciti a riprenderli. I parziali parlano chiaro ed abbiamo dovuto subire, avendo difficoltà in ricezione. Da lì il gioco è diventato troppo prevedibile soffrendo anche il loro muro. Ci abbiamo provato – conclude Piccioni – ma non siamo riusciti ad invertire l’inerzia del match”. Sabato prossimo turno di riposo per la Callipo, che riprenderà invece il 28 ottobre ospitando al PalaValentia la Papiro Fiumefreddo Catania.

DATTERINO VOLLEY LETOJANNI-TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0

(25-22; 25-12; 25-15)

DATTERINO VOLLEY LETOJANNI: Buffo 12, Battiato 12, Torre 14, Arena 5, Balsamo 3, Pugliatti 7, Maccarrone (L), Giardina 1, Litrico 1, Laurendi, Cicala, Cianci 3. All. Rigano

TONNO CALLIPO: Iurlaro 4, Cortese 2,Tassone 2, Mirabella 6, Guarascio, Saragò 2, Cimmino 4, Cugliari (L), Mille 8, Lupis, Fiandaca. All. Piccioni

ARBITRI: Lorenzo De Luca di Gaeta e Fabio Paris di Ferentino

Note: Letojanni ace 7, bs 11, muri 11, errori 21; Vibo: ace 2, bs 5, muri 2, errori 17. Durata set: 32′, 25′, 24′.