Simone Iaquinta sul circuito di Spa per continuare a stupire

Il sesto round della Porsche Supercup approda sul prestigioso circuito di Spa-Francorchamps, nel cuore delle Ardenne. Il due volte campione italiano Simone Iaquinta intende dar seguito alle ottime prestazioni fornite fin qui, ed è pronto a dare battaglia ai più forti esponenti della specialità.

Dopo l’esaltante weekend di Silverstone e la bella uscita de Le Castellet, il driver calabrese è pronto alla nuova avventura, su un tracciato, quello belga, che viene definito “l’università della Formula Uno”. Come sempre, del resto, il campionato Mondiale della casa di Stoccarda segue da vicino i Gran Premi delle monoposto.

Si tratta della terzultima uscita stagionale, prima di Zandvoort e del gran finale sul circuito casalingo di Monza. Al volante della Carrera 911 GT3 della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina, Simone Iaquinta affronterà le prove libere venerdì 26 agosto, a partire dalle 19,25, per iniziare a prendere confidenza con il tracciato e strutturare le strategie insieme al team in vista della gara. Sabato, alle 14,30, inizieranno le prove ufficiali mentre domenica, alle 12,05, si accenderà il semaforo verde della gara, che sarà trasmessa in diretta sul canale satellitare Sky Formula Uno.

“Abbiamo lavorato molto in questo mese di agosto per non farci trovare impreparati – ha dichiarato Simone Iaquinta – Siamo ben consapevoli delle difficoltà e del fatto che tante persone faranno il tifo per noi. Per questo non vogliamo deludere i tifosi: intendiamo dar seguito alle ultime incoraggianti uscite di campionato”.