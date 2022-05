Il 10 maggio a Vibo Valentia il progetto “Leggere contro le mafie”

Il 10 maggio 2022 ore 10.30 presso il PalaMorelli si terrà la giornata finale del progetto “Leggere contro le mafie” con i ragazzi delle classi terze degli Istituti d’Istruzione Secondaria di Primo Grado di Vibo Valentia organizzato nell’ambito di Vibo Capitale Italiana del libro con l’Associazione San Benedetto Abate e l’Associazione Libera, coordinamento provinciale. Il percorso ha avuto come finalità quella di promuovere e di stimolare, attraverso la lettura e l’approfondimento di alcuni testi, il pensiero critico, necessario per comprendere appieno la nostra realtà. Il testo prescelto è stato “Lupare rosa “di Marcello Cozzi Ed. Rubbettino che è stato consegnato dall’Amministrazione comunale a cinquecento alunni delle scuole medie della città che hanno dovuto decodifìcare il testo e ricrearlo secondo un canale alternativo come uno spot, una produzione fotografica, una graphic novel, ecc.

Alla presenza del Sindaco Maria Limardo, dell’Assessore alla cultura Daniela Rotino, del Dirigente Raffaele Suppa che ospita la manifestazione, di Giuseppe Borrello per l’Associazione Libera e Ennio Stamile per l’Associazione San Benedetto Abate si terrà nella sala convegni PalaMorelli del Liceo Classico la giornata finale del Progetto.