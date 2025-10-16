Domani a Gioia Tauro Mons. Francesco Savino, con un intervento dal titolo “La passione per la politica: il senso, le motivazioni e la dimensione interiore”

Prenderà il via domani, venerdì 17 ottobre 2025, a Gioia Tauro presso la Casa del Laicato “Mons. Luciano Bux”, il nuovo percorso di formazione all’impegno sociale e politico promosso dall’Osservatorio Pastorale socio-religioso, guidato da don Pino Demasi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione, confronto e crescita a quanti desiderano impegnarsi con responsabilità nella vita pubblica, alla luce dei valori evangelici e della Dottrina sociale della Chiesa.

Ad aprire il ciclo sarà Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Jonio e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con un intervento dal titolo “La passione per la politica: il senso, le motivazioni e la dimensione interiore”.

Il percorso, che si articolerà in sette incontri fino al maggio 2026, vedrà la partecipazione di relatori di rilievo nazionale, tra cui Luigi D’Andrea, presidente del Movimento ecclesiale di impegno culturale; Renato Natale, già sindaco di Casal di Principe; Alberto Vannucci, docente dell’Università di Pisa; Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; Rita Marchetti, docente dell’Università di Perugia; e Mons. Mimmo Battaglia, cardinale arcivescovo di Napoli.

Un’iniziativa che si propone di riscoprire la politica come forma alta di servizio e di carità, capace di generare partecipazione, responsabilità e cura del bene comune.