Reggio: oggi e domani le Giornate Europee del patrimonio

Il 28 e 29 settembre tornano le Giornate Europee del patrimonio!

Il tema italiano delle GEP 2024 “Patrimonio in cammino” riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Per tale occasione la Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia propone una serie di iniziative incentrate alla valorizzazione del patrimonio archeologico reggino.

Nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile visitare le principali aree archeologiche di Reggio Calabria (Mura greche, Terme romane, Ipogeo di P. Italia, Odeon) la mattina con orario 9-13, la sera di sabato 18-22.

Nella giornata di sabato 28 settembre , dalle ore 9 alle ore 13, saranno straordinariamente aperti anche il Museo archeologico di Medma-Rosarno ed il Parco archeologico dei Tauriani.

Si ringraziano le associazioni culturali Inside e Movimento Culturale San Fantino per la collaborazione prestata per la realizzazione del programma