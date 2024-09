L’1 ottobre al via il progetto “Paesaggi Reggini” a Gerace

Al via gli incontri laboratoriali previsti dal progetto “Paesaggi Reggini”, ideato e creato dalla consapevolezza che si è ancora ben lontani dal trattare i centri storici come “beni paesaggistici a valenza culturale” da identificare e perimetrare attraverso un processo partecipativo di valutazione sia degli aspetti storico-culturali e tipologico-formali identitari, sia dei caratteri distintivi

del paesaggio complessivo in cui si collocano e, non per ultimo, delle forme di governo che possano garantire le

trasformazioni future salvaguardando i valori espressi.

Si tratta di un progetto sperimentale in itinere su 19 centri storici del territorio reggino, scelti mediate l’applicazione di

un modello di analisi multicriteria, per cui è stato avviato un processo partecipativo in applicazione alla Convenzione Europea del Paesaggio per favorire il coinvolgimento delle istituzioni, dei tecnici e dei cittadini a livello locale al fine di coglierne appieno i valori,nonché definire e condividere le regole per il governo delle trasformazioni in atto.

Il progetto prevede momenti laboratoriali di animazione territoriale partecipativa per raggiungere e condividererne gli

obiettivi , definendo la perimetrazione dei centri storici, l’elaborazione di un codice di pratica per la realizzazione degli interventi e le regole necessarie a tutelare le identità di tali luoghi.

Giorno 1 ottobre, alle ore 15,30 presso la Sala conferenze del Museo Civico di Gerace tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare attivamente al Laboratorio del Processo Partecipativo per la condivisione delle prescrizioni d’uso e del codice di pratica per la vestizione del D. M. del centro storico di Gerace.