“Musica e mito nel mondo classico”: stasera incontro a Reggio Calabria

Mercoledì 21 agosto 2024, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Chiostro San Giorgio di Reggio Calabria, Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria con il patrocinio del Dipartimento di Beni Culturali Università del Salento, promuovono l’incontro “Musica e mito nel mondo classico”. Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Introduce la manifestazione Paola Radici Colace, già ordinario di Filologia Classica Università di Messina, Presidente onorario e Direttore Scientifico del CIS. Con il supporto di slides relazione Massimo Raffa, ricercatore di Musicologia e Storia della Musica, Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento. La musica nel mondo classico veniva spesso utilizzata come mezzo per trasmettere storie mitologiche e pratiche rituali. Le celebrazioni in onore di Dionisio dio del vino e del teatro, comprendevano danze e canti, dando vita a drammi che si ispiravano a miti antichi come la storia di Persefone e Demetra. Il mito di Orfeo è uno dei più emblematici riguardanti la musica nell’antichità. Orfeo, con la sua lira, aveva il potere di incantare uomini, animali e anche pietre. La sua discesa nell’Ade per salvare Euridice è una storia che sottolinea il potere catartico della musica. Secondo i miti greci, la musica fu donata agli uomini da divinità come Apollon, il dio della luce, della musica e della poesia. L’interazione tra musica e mito nel mondo classico, tutt’ora nel mondo moderno continua a ispirare numerosi artisti e studiosi rendendo evidente quanto fosse profondo il legame tra queste due forme di espressione