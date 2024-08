“Sulle orme del Maestro Correale”. Il 23 agosto apertura straordinaria del laboratorio

Avrà luogo venerdì 23 agosto la terza edizione del concorso di pittura estemporanea “Sulle orme del Maestro Correale”, dedicato allo scultore sidernese Giuseppe Correale, la cui opere sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Siderno, in collaborazione con l’associazione “Giuseppe Correale” ed è rivolta ai pittori che intendono iscriversi inviando la scheda di partecipazione e un documento d’identità via e-mail all’indirizzo attivitaproduttive@comune.siderno.rc.it o a mano all’ufficio Cultura del Comune.

Venerdì 23, nei locali della Biblioteca Comunale di via Reggio, gli iscritti si potranno registrare e sottoporre le proprie tele a vidimazione dalle 9:30 alle 10:30. Dopodiché, dalle 11 alle 16:30 realizzeranno le opere scegliendo il luogo più gradito, con la sola avvertenza di ritrarre, con tecnica e interpretazione libera, uno o più monumenti realizzati dallo scultore per la Città di Siderno o una sua opera scultorea e piacere.

Le opere verranno consegnate, nella fascia oraria dalle 16:30 alle 17:30, sempre nei locali della Biblioteca, per essere sottoposte a selezione e valutazione da parte di una qualificata giuria composta da artisti e docenti, rappresentanti istituzionali e delle associazioni.

Nel frattempo, dalle 19 alle 21 avrà luogo l’apertura straordinaria del laboratorio del Maestro Giuseppe Correale di via Paolo Romeo, con contestuale mostra.

Dalle 21, nella villetta ubicata tra via dei Colli e via Roma si procederà alla premiazione delle opere e alle menzioni speciali. Al vincitore andrà un premio in denaro pari a € 600; € 400 al secondo e € 250 al terzo.

Inoltre, quest’anno è stata istituita la sezione “Juniores” dedicata ai pittori di età compresa tra i 9 e i 14 anni, il cui vincitore avrà diritto a un premio di cento euro.

Le opere vincitrici verranno esposte fino alla mezzanotte nel percorso che dalla sede della premiazione conduce al laboratorio del Maestro Giuseppe Correale, e che sabato 24 vivrà un’altra serata di apertura straordinaria con la mostra delle sue creazioni più significative.