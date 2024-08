Ex studenti del “Piria” di Reggio Calabria si incontrano dopo 50 anni dal conseguimento della maturità

In un noto locale di Reggio Calabria si sono ritrovati, per festeggiare i cinquant’anni dal conseguimento del diploma, gli studenti della quinta G dell’ Istituto tecnico commerciale Raffaele Piria: Vittorio Leo, Vincenzo Scopelliti, Antonio Bonetti, Giuseppe Merenda, Valerio Caserta, Dorino Paleologo, Nicola Costantino, Domenico Romeo, Corrado Loddo, Pasquale Lucisano, Francesco Calabrò, Giuseppe Genoese e Antonio D’Ascoli, con il loro incontro hanno dimostrato che l’amicizia supera il tempo e le distanze.

L’aria che si respirava, in occasione della rimpatriata, era densa di emozioni. La gioia di rivedersi di riabbracciarsi e la commozione nel rivivere i ricordi di un tempo, con il racconto di aneddoti e di varie fasi del percorso scolastico, ha fatto sì che le ore trascorse insieme sicuramente lasceranno un segno indelebile nella mente di tutti i presenti. Le esperienze di gioventù che sono state forse le più spensierate e indimenticabili nella vita di ciascuno hanno riunito i cuori di questi ex ragazzi ancora legati da tanta stima e affetto.