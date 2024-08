Lazzaro: l’Associazione Magna Graecia rinnova gli appuntamenti estivi

Anche quest’anno, non mancheranno a Lazzaro gli eventi organizzati dall’Associazione Magna Grecia. Continua ad opera dell’associazione la promozione turistica del territorio. Ci ritroveremo in piazza delle Medaglie d’Oro nelle serate del 7 e 11 agosto. Durante le serate è possibile degustare panino con salsiccia e patate. Uno stand appositamente ideato per l’occasione, è riservato al “Cocktail Magna Grecia” ove il succo dell’agrume per eccellenza della Calabria farà da padrone. Intento dell’associazione è quello di promuovere il Sud anche attraverso le degustazioni dei suoi prodotti tipici.

Ospite della serata del 7 agosto, con ingresso libero, sarà il comico reggino Santo Palumbo. L’artista di Zelig racconterà della nostra Calabria attraverso l’interpretazione di personaggi veraci, genuini, fotografando con ironia, usi e costumi di una regione che spesso viene presa troppo sul serio. Nel suo show sarà accompagnato dall’Orchesta Magna Grecia ove ascolteremo le voci di Marinellà Rodà, Manuela Cricelli e Paolo Sofia. L’orchesta Magna Grecia, è il fiore all’occhiello dell’associazione ed è stata ideata e fortemente voluta dal Presidente Stefano Scuncia, con l’intento di promuovere in ogni piazza d’Italia suoni, tradizioni, musiche e danze della nostra terra.

La serata dell’11 agosto sarà dedicata alla Pizzica salentina con il gruppo musicale “AriaCorte”, uno dei gruppi più noti del panorama etno/popolare salentino composto da affermati musicisti nazionali.