Palmi (RC), all’Einaudi-Alvaro un convegno sulle opportunità occupazionali in agricoltura

L’8 febbraio alle 9:30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” si terrà il convegno “Opportunità occupazionali in Agricoltura. Professionalizzazione dei Giovani: esigenza di figure specializzate nel Settore agricolo e forestale”. Dopo i saluti istituzionali della DS Eva Raffaella Nicolò e del sindaco di Palmi, l’avvocato Giuseppe Ranuccio, relazioneranno sul tema una serie di figure fortemente impegnate nei loro settori di competenza per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria agricola quale sbocco occupazionale per i giovani del nostro territorio: i consiglieri regionali Giuseppe Mattiani e Domenico Giannetta, il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti, il presidente regionale dei dottori agronomi e dottori forestali della Calabria, il dottore agronomo Michel Valenzise, l’amministratore della Checks SPA Vincenzo Pompilio, il presidente della società cooperativa agricola OLIVOLIO Francesco Macrì.

Saranno poi ascoltate le preziose testimonianze di ex allievi dell’ITA “Einaudi-Alvaro” di Palmi, Carlo Todaro, amministratore della cooperativa AGRILUB, e Girolamo de Giglio, dottore in Scienze Agrarie e imprenditore agricolo. Modererà l’incontro il giornalista Domenico Latino.